Минск, 23 августа, 2021, 16:34 — ИА Регнум. «Можно было бы сказать, что коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу. Давайте будем думать, что это не совсем так. Нельзя сбрасывать со счетов возможный стратегический расчет на совершенно осознанный шаг США по созданию нестабильности в данном регионе. Отчасти в зоне ответственности ОДКБ», — заявил 23 августа Александр Лукашенко в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Среди «чувствительных вопросов», по мнению Лукашенко, порождён выводом войск США из Афганистана, что указывает на «возможные планы размещения вооруженных контингентов американской армии в соседних странах, в том числе членах ОДКБ». Минск и Москва считают неприемлемым размещение американских войск в зоне ответственности ОДКБ.

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«Я абсолютно поддерживаю президента России, его заявления о том, что полеты боевых самолетов США, прежде всего над странами ОДКБ, неприемлемы. И не только для России — для всех нас как членов ОДКБ. Более того, я абсолютно солидарен с ним, что движение НАТО (они уже обнаглели до крайности, понятно, двигаются через Белоруссию в Россию), попытка сесть в Центральной Азии также для Российской Федерации и для нас неприемлемы», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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