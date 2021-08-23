Москва, 23 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Москва не намерена вмешиваться в конфликт в Афганистане и выступать посредником между радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами сопротивления. Об этом 23 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, об этом речи нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что «сегодня на внеочередном заседании ОДКБ тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несёт дополнительные опасности и угрозы».

"Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», — отметил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.

Ранее заместитель министр иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил, что вопрос об отправке военного контингента в Афганистан для России не является актуальным. Дипломат пояснил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не нуждаются ни в чьей военной поддержке.