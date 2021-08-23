Лондон, 23 августа, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично попросит президента США Джо Байдена повременить с выводом войск из Афганистана, чтобы продлить срок эвакуации своих граждан и некоторых афганцев. Это произойдёт на виртуальной встрече лидеров Группы семи (G7), сообщает газета The Daily Telegraph.

Chatham House Борис Джонсон

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Чрезвычайный саммит «семёрки» запланирован 24 августа. Издание отмечает, что ранее британские министр обороны и глава МИД Бен Уоллес и Доминик Рааб просили США завершить миссию в Афганистане позже, чем 31 августа, но их усилия были безуспешны.

«Основное внимание G7 будет уделено долгосрочному развитию Афганистана, но они, конечно, обсудят нынешние усилия по эвакуации», — рассказал газете источник в канцелярии британского премьера.

Афганистан должны покинуть британские военные, граждане королевства, а также афганцы и их родственники, которые помогали британцам в своей стране. С 13 августа, как сообщало ИА REGNUM, Британия эвакуировала из Афганистана около 6 тыс. человек, ожидается вывоз примерно стольких же людей.

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