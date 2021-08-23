Нью-Йорк, США, 23 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Сотрудники ООН и представители партнёрских организаций — всего 120 человек — эвакуированы из Афганистана в Казахстан 22 августа. Об этом говорится в распространенном сообщении официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

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«ООН в Афганистане 22 августа вывезла 120 человек из Кабула в Алма-Ату, это второй подобный авиарейс за последнюю неделю», — указал Дюжаррик.

Он уточнил, что пассажиры рейса — это сотрудники ООН и члены ряда неправительственных организаций — партнёров ООН в Афганистане. Международная организация, подчеркнул Дюжаррик, работает над обеспечением безопасности тысяч своих сотрудников и партнеров. В ООН также стремятся доставить афганскому населению критически важную гуманитарную помощь.

Ранее в Афганистане работали более 700 иностранцев — представителей ООН. На минувшей неделе в Казахстан эвакуировали около ста человек.

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