Британия эвакуировала из Афганистана почти 6 тыс. человек
Лондон, 23 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Великобритания эвакуировали из Афганистана почти шесть тысяч человек, сообщается на сайте министерства обороны Соединенного Королевства.
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Так, с 13 августа из Афганистана были вывезены 5 725 человек, из них 3,1 тыс. — местные жители, подпадающие под программу перемещения, и члены их семей.
Отмечается, что процесс эвакуации продлится «так долго, как ситуация с безопасностью позволит осуществлять ее в координации с партнерами из США».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что власти страны с начала июля эвакуировали из Афганистана порядка 33 тыс. человек.
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