* талибами — запрещённая в России организация

Брюссель, 21 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Европейский союз поддерживает необходимые для спасения жизней людей технические контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако само движение признавать не намерен. Об этом 21 августа заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Евросоюз поддерживает оперативные контакты с «Талибаном», они необходимы для спасения жизней. Но речь не идёт ни о каких политических переговорах или признании», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что диалог с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придётся вести ЕС, поскольку они победили в войне в Афганистане.

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