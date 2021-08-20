Москва, 20 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Путь России — это эволюционное развитие, а не революции, сообщил 20 августа журналистам президент страны Владимир Путин.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия»

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Отметив, что он намерен сделать так, чтобы в стране ситуация была «стабильной и прогнозируемой», Путин заявил: