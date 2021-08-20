Мы революций больше не хотим – Путин
Москва, 20 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Путь России — это эволюционное развитие, а не революции, сообщил 20 августа журналистам президент страны Владимир Путин.
Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия»
Следите за развитием событий в трансляции: «Последняя встреча Путина и Меркель – трансляция»
Отметив, что он намерен сделать так, чтобы в стране ситуация была «стабильной и прогнозируемой», Путин заявил:
«Свой лимит на революции Россия исчерпала ещё в ХХ веке. Мы революций больше не хотим. Мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства».