Путин: Германия остаётся одним из основных партнёров России
Москва, 20 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Германия остается одним из основных торгово-экономических партнеров России, заявил 20 августа президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.
Путин добавил, что Германия для России является второй торгово-экономический партнер после Китая. Визит Меркель в Россию будет не просто прощальным на посту канцлера, но и наполненным серьезным содержанием, отметил президент РФ.
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Как сообщало ИА REGNUM, Германский канцлер прибыла в Москву, где проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Канцлера ФРГ сопровождают статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.
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