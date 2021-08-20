Берлин, 20 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Власти Германии во время эвакуации находившихся в Афганистане помощников бундесвера и немецких министерств сначала «спасли» алкоголь, а не людей. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

(сс) Superedd Пиво

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Отмечается, что в начале июня, когда перед правительством ФРГ встал вопрос, каким именно образом осуществить эвакуацию, стало известно, что из Афганистана необходимо вывезти огромное количество алкоголя, которое осталось на базе в Мазари-Шариф.

Всего на базе было 29 паллетов с почти 65 тыс. банок пива и популярной у жителей Германии смеси этого напитка с лимонадом, а также еще 340 бутылок вина и шампанского.

Чтобы «спасти» 22,5 тыс. литров алкоголя, ФРГ включила их в план по отводу войск из страны, для чего были забронированы дополнительные транспортные мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская гражданская авиация готова предоставить свои услуги гражданам Афганистана, желающим вылететь из своей страны. По её словам, российские авиакомпании готовы вывезти любое количество людей в страны, согласные их принять.

Читайте также: Россия готова помочь в авиаперевозках афганцев в другие страны — МИД РФ