* талибами — запрещённая в России организация

Москва, 19 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Власти Афганистана не стремились выполнять имевшиеся у них договоренности по диалогу с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Манкуш.

Лавров Сергей

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"Правительство Афганистана, президент (Ашраф Гани) имевшиеся договоренности не очень активно стремились выполнять. Произошло то, что произошло», — сказал он.

Также Лавров добавил, что, когда не могут эффективно работать политики, растет риск решения вопросов военным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Ларов заявил, что на данный момент радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока еще не контролирует всю территорию Афганистана, и потому Россия выступает за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу в стране с участием всех сил.