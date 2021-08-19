* талибов — запрещённая в России организация

Пекин, 19 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Власти Китая одобряют объявленную движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стратегии развития Афганистана, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Kremlin.ru Ван И

«Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил о создании в Афганистане толерантного правительства — эта страна больше не будет центром производства опиума и продажи наркотиков. Это шаг в правильном направлении», — цитирует Ван И сайт МИД КНР.

По его словам, Пекин одобряет позицию новой власти, которая намерена не допустить, чтобы отдельные страны использовали афганскую территорию для угрозы другим государствам.

«Это обнадеживающее заявление, и мы надеемся, что его подкрепят конкретные действия», — добавил Ван И.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, у Москвы нет опасений того, что Афганистан при «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратится в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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