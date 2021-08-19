Москва, 19 августа 2021, 10:35 — REGNUM Операция в Афганистане была для военно-промышленного комплекса США «золотой жилой», заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он добавил, что «лично обогатились американские военные, через руки которых проходили миллиардные транши афганской армии».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты и НАТО имеют четкое обязательство компенсировать вторжение и оккупацию Афганистана.
Американский президент Джо Байден заявил, что существенное расширение военного присутствия США в Афганистане могло стать альтернативой выводу войск из указанной республики.
Читайте также: Трамп заявил об опасности для военных США в Афганистане