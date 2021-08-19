Москва, , 10:35 — REGNUM Операция в Афганистане была для военно-промышленного комплекса США «золотой жилой», заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Среди американцев есть те, кто наживался на этой войне, поэтому их особо не беспокоит, что о США думают в мире», — сказал он «Известиям», добавив, что для таких граждан двадцатилетняя американская операция в Афганистане «стала золотой жилой».

Он добавил, что «лично обогатились американские военные, через руки которых проходили миллиардные транши афганской армии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Соединенные Штаты и НАТО имеют четкое обязательство компенсировать вторжение и оккупацию Афганистана.

Американский президент Джо Байден заявил, что существенное расширение военного присутствия США в Афганистане могло стать альтернативой выводу войск из указанной республики.

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