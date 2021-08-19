Минск, 19 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Наполняемость белорусского бюджета налогами превзошла все ожидания. Об этом 19 августа заявил Александр Лукашенко, принимая с докладами министра по налогам и сборам Сергея Наливайко и председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Я пригласил вас для того, чтобы затронуть вопросы, которые находятся в сфере вашей деятельности. Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших «свядомых» протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть», — поведал Лукашенко.

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«Уплата налогов — это дело святое», — добавил он.

Лукашенко также отметил: «Я очень часто приводил примеры других государств, где ответственность за нарушения налогового законодательства самая страшная. В так называемых демократических странах — США и других. Преступление номер один — это неуплата налогов. Может быть, поэтому они богатые государства. Потому что там каждый человек, любой человек не думает даже о том, чтобы как-то не уплатить налоги или обойти налоговое законодательство. Вперед заплатит, чтобы к нему не было претензий».

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