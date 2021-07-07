Минск, , 14:32 — REGNUM При выезде из Белоруссии в Россию с 1 августа будет взиматься специальный налог («местный сбор») в размере одной базовой величины — 29 белорусских рублей на данный момент (840 российских рублей в эквиваленте). Его будут обязаны уплачивать выезжающие из одной части Союзного государства России и Белоруссии в другую на транспортных средствах вне зависимости от количества пассажиров.

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Так называемый «местный сбор» введён по инициативе президентской администрации и формализован через решение Витебского областного совета депутатов. От уплаты фактически нового налога освобождены возвращающиеся с похорон, из белорусских санаториев и фестиваля «Славянский базар в Витебске» — при наличии подтверждающих это документов.

Напомним, 6 сентября 2013 года Александр Лукашенко возмутился непатриотичным поведением белорусов, предпочитающих импортный товар аналогичному белорусскому, и заявил: «Так вот я давно поручил — вплоть до того, что: выезжаешь за пределы, за этим барахлом — не барахлом, неважно — заплати выездную пошлину! То есть заплати деньги на выезде! Это будет так: мы тебя на границе обслуживаем: $100 с носа, плати ‑ и едь за границу!». «Тогда он придет в наш магазин и купит твой холодильник, а не будет тащить с Евросоюза это барахло сюда неизвестно какого производства, — сказал Лукашенко, обращаясь к чиновникам. — А они будут сидеть там и потирать руки: $3 млрд вывезли им денег туда, у них развивается торговля, у них развивается производство, а мы барахтаемся здесь, как дураки!».

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Однако фактически «налог на выездных» был введён в 2021 году. Такие решения проведены через подконтрольные администрации президента органы власти Гомельской, Гродненской и Брестской областей.

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