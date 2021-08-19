Брюссель, 19 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Соединенные Штаты тратили на Афганистан по $300 млн ежедневно на протяжении последних 20 лет, заявил 19 августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам.

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По его словам, всего Вашингтон потратил на Афганистан более $2,1 трлн. Он назвал сложившуюся в республике ситуацию катастрофой, которую не смогли предвидеть западные разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что Европейский союз не должен позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане. По его словам, Россия, Турция и КНР получили новые возможности «усилить своё влияние» в регионе, это же касается Ирана, Пакистана и Индии.

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