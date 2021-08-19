Вашингтон, 19 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Американские военные с 14 августа эвакуировали из Афганистана, контроль над территорией которого установило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), около шести тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM
Афганистан
«С момента последнего обновления, которое было распространенно вчера вечером, военные США эвакуировали примерно 1,8 тыс. человек десятью самолетами C-17. С 14 августа мы эвакуировали почти 6 тыс. человек».
пресс-служба Белого дома

Напомним, 15 августа в Кабул без боя вошли боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за несколько часов установившие полный контроль над афганской столицей.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байдензаявил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотрудничает с американскими властями по вопросу эвакуации американских граждан из Афганистана.

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