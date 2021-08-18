Вашингтон, 18 августа, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Афганистане армия воевала за американские деньги, после того как финансирование прекратилось, она сдалась. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

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По его словам, у афганской армии «самая большая зарплата среди солдат в мире, они воевали ради зарплаты».

«Потому что как только мы перестали платить, как только ушли, они перестали сражаться», — сказал Трамп в интервью телеканалу FoxNews.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что операция по выводу американских войск из Афганистана, осуществляемая администрацией президента США Джозефа Байдена, стала позором для Соединённых Штатов.

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