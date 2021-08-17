* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 17 августа, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Встреча с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле прошла конструктивно, заявил 17 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире «России 24».

bluuurgh Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Отметив, что на переговорах российская сторона обсуждала с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «вопросам безопасности посольства», Жирнов сказал:

«Встреча прошла позитивно и конструктивно».

Он добавил, что представитель пришедшей к власти в Афганистане группировки заявил ему о настрое на дружественные отношения с Россией. При этом российскому диппредставительству талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «подтвердили гарантии безопасности».