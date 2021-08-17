Вашингтон, 17 августа, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш назвал «трагическими событиями» происходящее в Афганистане. Об этом говорится в заявлении Джорджа Буша — младшего и его супруги Лоры, опубликованным на сайте bushcenter.org.

Telfair Brown Джордж Буш младший

«Мы с Лорой с глубокой печалью следим за трагическими событиями, происходящими в Афганистане», — говорится в заявлении.

Буш добавил, что у него с женой «на душе тяжело как за афганский народ, который так много страдал, так и за американцев и союзников по НАТО, которые принесли столько жертв».

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Как сообщало ИА REGNUM, после того как Соединенные Штаты Америки вывели большую часть своих войск из Афганистана, значительную часть территории этой страны заняли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В воскресенье, 15 августа, они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

Отметим, что операция вооруженных США в Афганистане началась в октябре 2001 года. О начале военного вмешательства объявил занимавший тогда пост главы Белого дома Джордж Буш — младший.

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