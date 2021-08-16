Кабул, , 09:00 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил США открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того как толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Об этом 16 августа сообщает France-Presse.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мне здесь очень страшно. Они делают много выстрелов в воздух … Я видел, как одну девушку раздавили и убили», — передает агентство слова очевидца.

В свою очередь телеканал Аl-Jazeera передает, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель катарского политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане завершена и радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее установившее контроль над столицей страны — Кабулом, в течение ближайшего времени определит форму правления в стране.

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