Кабул, , 08:07 — REGNUM Приказ не нарушать привычный уклад жизни граждан и не запугивать мирных жителей получили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившие власть в Афганистане. Об этом 16 августа сообщает агентство Reuters.

Талибы Иван Шилов © ИА REGNUM

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Высокопоставленный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пояснил, что боевикам был дан приказ дать возможность мирным жителям вернуться к повседневной деятельности, не запугивать граждан, не провоцировать их и не нарушать привычный для них уклад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство сотрудников диппредставительств западных стран уже покинули город Кабул, захваченный накануне боевиками.

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