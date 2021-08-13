Бишкек, 13 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Власти Киргизии намерены усилить контроль над торговлей и услугами через Интернет. Об этом заявил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров на встрече с местными бизнес-сообществами 12 августа.

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По его словам, вывод из «тени» предпринимателей, занимающихся продажами и предоставлением услуг посредством глобальной сети, позволит быстро пополнить бюджет, который сейчас испытывает серьезный дефицит.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что сейчас в сфере интернет-торговли и интернет-услуг работают около 53 тысяч киргизстанцев, из которых на учете в налоговой службе состоят только порядка 8 тысяч человек.

«Большинство из них не платит государству. Никто не должен работать бесплатно, без оплаты налогов», — подчеркнул глава финансово-экономического ведомства.

Также министр пообещал, что «государство и лично президент будут защищать бизнес, который платят налоги и работает честно и открыто».

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