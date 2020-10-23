Бишкек, , 20:03 — REGNUM Если российская компания «Альянс Алтын» не пересмотрит условия соглашения, то нападения местных жителей на ее имущество может продолжиться. Об этом было заявлено на встрече представителей госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии с руководителями горнорудных компаний, пишет «Вечерний Бишкек».

Начало добычи на «Джеруе» Alliance-altyn.kg

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По словам главы горно-металлургического профсоюза республики Эльдара Таджибаева, российский инвестор, разрабатывающий второе в Киргизии по объему золота месторождение «Джеруй», должен передать Киргизии долю в проекте или увеличить выплаты в бюджет.

«Иначе недовольство населения в адрес инвестора не прекратится. Особенно в условиях повышения цены на золото протестные настроения только усиливаются», — подчеркнул он.