Вашингтон, 13 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Вашингтон продолжает поддерживать безопасность в Афганистане и выступать за политическое урегулирование конфликта. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остинзаявили в телефонном разговоре с афганским президентом Ашрафом Гани, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Соединённые Штаты по-прежнему вкладывают средства в безопасность и стабильность Афганистана перед лицом насилия со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркивается заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США.

Блинкен и Остин проинформировали Гани о том, что Вашингтон «сокращает гражданское присутствие в Кабуле в свете изменения ситуации в области безопасности», а также ускорит вывоз из страны по специальной иммиграционной программе граждан Афганистана, сотрудничавших с американскими военными.

«Оба министра подчеркнули, что Соединённые Штаты по-прежнему привержены поддержанию прочных дипломатических отношений и отношений в области безопасности с правительством Афганистана», — говорится в заявлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден намерен вывести американские войска из Афганистана до конца августа. На фоне такого решения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировались и начали захватывать одну за другой столицы провинций Афганистана. Однако глава Белого дома заявил, что, несмотря на наступление отрядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США не изменят планы вывода американских военных из этой страны.