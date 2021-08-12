Вашингтон, , 18:15 — REGNUM США обеспокоены потенциальной вероятностью укрепления «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане после вывода американских солдат. Об этом 12 августа сообщает CNN.

Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России) Noofa2401

По оценкам Пентагона, на данный момент численность боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не превышает 200−300 человек. Поэтому на данный момент ситуация остается под контролем.

«Это еще не так много, чтобы мы говорили об их боеспособности», — сообщили источники в Пентагоне.

Однако в будущем расстановка сил может измениться, когда Штаты покинут регион и террористические группировки получат больше свободы для проведения операций.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о взятии под свой контроль административных центров семи провинций Афганистана.