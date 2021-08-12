Вашингтон, , 22:19 — REGNUM США направляют в Афганистан дополнительный военный контингент для защиты американского посольства в Кабуле, заявил 12 августа на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин приказал «временно» направить в Афганистан три батальона для обеспечения эвакуации сотрудников американского посольства.

В ближайшие 48 часов в Афганистан будут дополнительно направлены около трёх тыс. военнослужащих США, добавил Кирби.

При этом он подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Афганистане будет временным и должно завершиться к 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа посольство США в Афганистане призвало американских граждан срочно покинуть эту страну.

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