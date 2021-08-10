Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Министерство финансов США не будет передавать налоговые декларации бывшего президента страны Дональда Трампа в Палату представителей по крайней мере до ноября, несмотря на недавнее резкое заявление министерства юстиции о необходимости «оперативной» их передачи. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Дональд Трамп Whitehouse.gov

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Команда Трампа выступила против публикации налоговых деклараций, утверждая, что демократы в Палате представителей преследовали бывшего главу Белого дома по политическим причинам. Трамп просит федеральный суд навсегда запретить министерству финансов передавать его налоговые декларации и предписать председателю комитета по путям и средствам Ричарду Нилу «прекратить все текущие проверки» в отношении бывшего главы Белого дома и его компаний.

Возражения адвокатов Трампа против передачи его деклараций законодательному органу США суд намерен выслушать 8 ноября. До этого времени никаких важных решений по делу не ожидается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США повторно запросили в суде предоставить им налоговые деклараций бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Первая попытка демократов провалилась из-за бюрократической процедуры — в январе 2021 года к работе приступил новый состав Конгресса США, поэтому затребованные ещё в 2019 году сведения формально лишились получателей.

Публикация налоговых деклараций, по мнению американских законодателей, позволит им убедиться, что у Трампа не было финансовых связей с иностранными компаниями, которые могли бы привести к конфликту интересов. В свою очередь личный юрист бывшего главы государства Рональд Фискетти считает, что передавать Когрессу США налоговые декларации Трампа не следует, так как «в этом деле нет свидетельств каких-либо нарушений».

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