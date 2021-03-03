Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США повторно запросили в суде предоставить им налоговые деклараций бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом 2 марта сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что первая попытка демократов провалилась из-за бюрократической процедуры — в январе 2021 года к работе приступил новый состав конгресса США, поэтому затребованные ещё в 2019 году сведения формально лишились получателей.

Публикация налоговых деклараций, по мнению американских законодателей, позволит им убедиться, что у Трампа не было финансовых связей с иностранными компаниями, которые могли бы привести к конфликту интересов. Напротив, если циркулирующие в США домыслы подтвердятся, демократы планируют разработать нормы, которые препятствовали бы возникновению подобных ситуаций в будущем.

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