Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа не следует передавать Конгрессу США, считает личный юрист политика Рональд Фискетти. Такое мнение адвокат выразил в беседе с газетой The Wall Street Journal.

Дональд Трамп (сс) The White House

«В этом деле нет свидетельств каких-либо нарушений», — заявил Фискетти.

По его мнению, нельзя обнародовать не только декларации Трампа, но и всех людей, кто в будущем будет занимать президентский пост в США.

Американский минюст, он же — генеральная прокуратура страны, 30 июля постановил, что минфин должен передать налоговые декларации Трампа комитету по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса. Этот комитет добивался получения деклараций экс-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп отказывался публиковать свои налоговые декларации, ссылаясь на разные причины, хотя того требовали его политические оппоненты. В 2020 году газета The New York Times привела данные о том, что в 2016 и 2017 году политик заплатил только $1,5 тыс. подоходного налога.

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