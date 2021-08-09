Лукашенко заявил о непрекращающемся диалоге с Западом
Минск, 9 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Белоруссия не прекращала диалог со странами Запада, в том числе США и европейскими государствами, и не намерена делать этого и впредь. Об этом 9 августа во время «Большого разговора с президентом» в беседе с журналистами заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Он пояснил, что животрепещущие темы у Минска есть с Польшей, США Евросоюзом. По ним белорусская сторона «всегда ответственно ведёт переговоры», подчеркнул Лукашенко.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о кризисе в отношениях республики «с Европейским союзом, с так называемым коллективным Западом в целом». Он подчеркнул, что применяемые к официальному Минску санкции ЕС только способствуют развитию и укреплению интеграции Белоруссии с Россией и на постсоветском пространстве в целом. При этом, Макей подчеркнул, что Минск в связях с Москвой заинтересован в укреплении прежде всего торгово-экономических отношений.