Минск, , 16:37 — REGNUM В прошедшем под знаком президентской кампании 2020 году была ликвидирована угроза войны в Белоруссии. Об этом 25 февраля в эфире белорусского гостелеканала заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

В ходе вечернего шоу пропагандист гостелеканала «ОНТ» заявил, что Белоруссию стремятся лишить суверенитета и поинтересовался обоснованностью курса официального Минска «на Восток». Он также обратил внимание на заявленное Макеем предложение дезавуировать конституционно задекларированное стремление постсоветской республики к нейтралитету.

Глава МИД Белоруссии на это ответил: «Меня в этом плане удивляет страстное и, одновременно, странное стремление наших европейских партнёров насадить демократию таким образом — через революцию, а по сути — через войну».

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«Не может быть благородная цель достигнута неблагородными методами, — добавил глава МИД Белоруссии. — И то, что они сейчас делают — это абсолютно в ущерб государственности Белоруссии. Поэтому в этой ситуации, когда мы видим открытое давление со стороны так называемого коллективного Запада, нам ничего другого не остается, как еще больше укреплять связи с нашим традиционным партнером, братским государством — Россией. Это абсолютно объяснимо. Тем более, что там, вокруг России происходят подобные, аналогичные события».

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В то же время, отметил Макей, «мы не собираемся разрывать отношения с Западом». При этом «существует объективная необходимость укрепления отношений с Россией», добавил глава МИД Белоруссии.

Владимир Макей прокомментировал состоявшиеся 22 февраля переговоры в Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, сообщив: «Во-первых, скажем так, мы видим, что в наших отношениях с Россией наблюдается постепенный отход от «бухгалтерского» принципа, как раньше считали «ты мне — я тебе» столько-то должны. Мне кажется, что сейчас есть осознание того, что надо укреплять комплексно наши взаимодействия в различных сферах и областях — более такое осознанное понимание действительности, это очень важно. Ну и, во-вторых, я думаю, нам надо сказать всем вместе большое спасибо нашим западным партнерам, потому что их действия подталкивают к более тесным интеграционным процессам, и не только в двустороннем формате. Я убежден, рано или поздно это произойдёт в многостороннем формате на Евразийском пространстве».

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