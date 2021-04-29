Минск, , 20:42 — REGNUM «К сожалению, на данном этапе я должен признать, что наши отношения с Европейским союзом, с так называемым коллективным Западом в целом, находятся в кризисной ситуации. Хотя мы всегда рассматривали Европейский союз как торгового и второго после России экономического партнёра, как источник технологий и инноваций для Белоруссии», — заявил 29 апреля в интервью Euronews глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

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По его мнению, применяемые к официальному Минску санкции ЕС только способствуют развитию и укреплению интеграции Белоруссии с Россией и на постсоветском пространстве в целом. При этом, отметил министр иностранных дел Белоруссии, Минск в связах с Москвой заинтересован в укреплении прежде всего торгово-экономических отношений.

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«Дело не в том, что Россия помогает режиму оставаться у власти. Нисколько. Наши отношения с Россией продиктованы географическим положением и историей. Россия — наш сосед. Это мощная держава как в экономическом, так и в военном отношении и геополитический игрок на мировой арене. И это объясняет необходимость построения нормальных, дружественных отношений с этой державой», — пояснил глава МИД постсоветской республики.

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