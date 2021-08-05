Брюссель, 5 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Министры внутренних дел Евросоюза могут провести в августе экстренную встречу по миграционной ситуации на границе Литвы и Белоруссии, а также в Средиземном море. Об этом 5 августа на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Адальберт Янц.

JLogan Кабинет для заседаний Еврокомиссии

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По его словам, этот вопрос еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон обсудила в телефонном разговоре с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе.

Янц добавил, что Еврокомиссия также обсуждает с Италией и Литвой дополнительные меры для содействия в охране границы и меры солидарности для расселения мигрантов по территории Евросоюза, пишет ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня МИД Белоруссии официально уведомил о приостановке своего участия в программе Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство», а также о приостановке выполнения соглашения о реадмиссии с ЕС. Последнее предусматривает обязательство белорусской стороны принимать высылаемых из Евросоюза нелегальных мигрантов, прибывших с территории Белоруссии.