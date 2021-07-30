Вильнюс, , 12:24 — REGNUM Литва может потребовать от Евросоюза ввода новых санкций в отношении Белоруссии — «за организацию нелегальной миграции». Об этом 30 июля заявил литовский министр иностранных дел Габриэль Ландсбергис, его слова приводит BNS.

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

Как указал глава литовского МИД, Вильнюс призывает Минск предпринять действия для разрешения миграционного кризиса на границе двух стран.

Также Ландсбергис добавил, что в случае, если Белоруссия продолжит «организовывать» нелегальную миграцию людей в республику, «Литва поднимет вопрос о дополнительных санкциях против Белоруссии в Брюсселе».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля литовский министр внутренних дел Агне Билотайте заявила, что поток нелегальных мигрантов через Литву удвоился с середины июля, ситуация требует вмешательства со стороны ЕС.