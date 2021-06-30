Брюссель, , 11:10 — REGNUM Евросоюз пока не получил от Белоруссии уведомления о приостановке соглашения о реадмиссии с ЕС, сообщила 30 июня представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

«Хотя ЕС пока не получил официального уведомления белорусской стороны, мы уже изучаем возможные наши следующие шаги», — цитирует её ТАСС.

По её словам, Евросоюз не намерен разрывать документ об упрощении визового режима с Белоруссией после запуска процесса приостановки действия соглашения о реадмиссии, которые подписывались в едином пакете.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Белоруссии 28 июня официально уведомил о приостановке своего участия в программе Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Поводом стали санкции ЕС, введённые в отношении официального Минска.

В МИД республики был вызван глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель. Ему «была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство». Шубеля также проинформировали «о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Белоруссии и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам».