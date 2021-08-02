Москва, 3 августа, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о повышении в три раза предельной суммы социального налогового вычета внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Налоговая служба

Предлагается внести изменение в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ, согласно которому предельный размер социального налогового вычета увеличивается до 360 тыс. рублей.

Предельная сумма социального налогового вычета в размере 120 тыс. рублей была установлена более десяти лет и с тех пор ни разу не менялась, отметил Нилов.

Если закон найдет поддержку в Госдуме, то граждане смогут вернуть не более 46,8 тыс. рублей уплаченного ими налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за налоговый период. Сейчас возможно вернуть не более 15,6 тыс. рублей за налоговый период.

Читайте также: Госдума приняла закон, упрощающий получение налогового вычета

Налоговый вычет можно получить при покупке лекарств, за траты на лечение, за благотворительность, при оплате учебы, а также за вложения в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и пенсионное страхование. С 1 августа вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом и фитнесом.

Вместе с тем в январе 2021 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил о том, что в правительство РФ для получения официального отзыва направлен подготовленный депутатами фракции законопроект о повышении налогового вычета в два раза.

Читайте также: В России упростили получение налогового вычета на покупку жилья

Кроме того: В Госдуме ожидают недоверия к пенсионному налоговому вычету