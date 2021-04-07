Москва, , 13:56 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла ряд поправок в Налоговый кодекс, предполагающих введение штрафных санкций, в том числе для инвесторов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Упрощается получение ряда налоговых вычетов. Решение стало возможным вследствие автоматизации и информационного взаимодействия налоговых органов с банками и участниками рынка ценных бумах.

Упрощается получение имущественных налоговых вычетов — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам) и инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Обратиться за вычетом можно будет через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС.

Таким образом, желающим получить вычет не нужно будет заполнять налоговую декларацию по НДФЛ и представлять в налоговый орган подтверждающие документов.

Кроме того, согласно поправкам в Налоговый кодекс, иностранные организации (за исключением иностранных организаций, состоящих на учете в налоговом органе только в связи с оказанием услуг в электронной форме), а также иностранные структуры без образования юридического лица обязаны ежегодно не позднее 28 марта сообщать в налоговый орган по месту их постановки на учет сведения об участниках такой иностранной организации. Невыполнение этих требований будет влечь взыскание штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Вводятся штрафы для налоговых агентов за предоставление налоговому органу недостоверных сведений о факте открытия индивидуального инвестиционного счета налогоплательщика, о суммах денежных средств, внесенных налогоплательщиком на такой индивидуальный инвестиционный счет за соответствующий налоговый период, в рамках процедуры получения налогоплательщиком инвестиционных налоговых вычетов. Взыскание составит 20% от суммы налога, неправомерно полученного налогоплательщиком в связи с предоставлением инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке на основании представленных налоговым агентом недостоверных сведений. Налоговый агент освобождается от ответственности, если им самостоятельно выявлены ошибки и уточненные сведения представлены налоговому органу до момента, когда налоговый агент узнал об обнаружении налоговым органом недостоверности представленных налоговым агентом сведений.

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