Москва, , 07:01 — REGNUM Жители России с 21 мая смогут получать вычеты из НДФЛ по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке в упрощенном порядке. Об этом говорится в соответствующем законе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Оформление налогового вычета осуществляется в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. При этом граждан избавили от необходимости заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы. Такой упрощённый порядок распространяется на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года.

«Система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физического лица», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка займёт не более месяца вместо трёх, как это было ранее. После поступления необходимых сведений налогоплательщик получит специальное сообщение в своем личном кабинете, а денежные средства вернутся в срок до 15 дней вместо 30.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что новый закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Он был принят Госдумой 7 апреля и одобрен Совфедом 14 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон 20 апреля.

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