Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен ждёт прояснения ситуации вокруг закупкой Индией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и не хотел бы «забегать вперёд» в вопросе о возможных санкциях против Нью-Дели. Об этом он заявил в интервью газете The Times of India, текст которого распространила пресс-служба Госдепа.

С-400 © ИА REGNUM

Блинкена спросили о том, как может отразиться поставка С-400 Индии до конца года на американо-индийских отношениях с учётом того, что в США с 2017 года действует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Согласно ему государства, купившие у России вооружение и технику, попадают под санкции.

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Госсекретарь ответил, что свои законы у США есть, и они будут применяться, однако американские власти выразили Индии обеспокоенность из-за возможной закупки ЗРС.

«Но я не хотел бы забегать вперед. Мы увидим, как развиваются [события] в ближайшие месяцы», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, Индия объявила о намерении купить у России С-400 в 2015 году, соответствующий контракт был подписан спустя три года. В начале июня 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставки С-400 идут по контракту, а Нью-Дели стабильно подтверждает приверженность этому договору.

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