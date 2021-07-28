Нью-Дели, , 10:08 — REGNUM Встреча глав МИД США и Индии определит направление развития отношений двух стран до 2028 года, сообщает издание Dainik Jagran 27 июля ссылкой на пресс-секретаря МИД Индии.

Встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и его индийским коллегой Джайшанкаром запланирована на 28 июля.

Энтони Блинкен прибыл в Нью-Дели поздно вечером 27 июля. Это его первый визит в Индию в должности Госсекретаря. Одновременно с его визитом в Индию Госдепартамент США опубликовал заявление о перспективах индо-американских отношений. Индия в нем была названа «сильным стратегическим партнером».

Новая администрация США сообщила, что не планирует менять курс в отношениях с Индией.

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