Москва, , 16:55 — REGNUM Поставки российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию реализуются в соответствии с контрактом, а Нью-Дели стабильно подтверждает приверженность этим договоренностям, заявил 1 июня на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Отмечу реализацию контракта по поставке систем С-400 в Индию. Здесь мы не видим никаких изменений, индийское руководство подтверждает свою приверженность этим договоренностям», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 «Триумф» был подписан в начале октября 2018 года. За $5,43 млрд Индия должна получить пять полковых комплектов ЗРС С-400.

Комплекты должны быть поставлены до конца 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗРС С-400 «Триумф» признана одной из самых эффективных систем ПВО и ПРО в мире. Она предназначена для поражения самолетов, баллистических ракет и иных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного противодействия на дальности до 400 км.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индию доставили третью партию вакцины от COVID-19 «Спутник V»