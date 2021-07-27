Гавана, 27 июля, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Кубы осудили нападение на посольство страны, совершённое во Франции. Об этом 27 июня заявил министр иностранных дел республики Бруно Паррилья.

paulbr75 Куба

Читайте также: Байден пообещал дальнейшее давление на Кубу

Он сообщил, что неизвестные напали на дипмиссию, использовав бутылки с зажигательной смесью.

«Против нашего посольства в Париже был совершён террористический акт», —подчеркнул министр в Twitter.

Ранее по теме: МИД Кубы возложил на США ответственность за уличные протесты в стране

Ответственность за нападение глава МИД Кубы возложил на Вашингтон. По словам Паррильи, «Соединённые Штаты ведут непрерывные кампании против Кубы, поощряя призывы к безнаказанному насилию».

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты, которые затем переросли в уличные беспорядки, начались на Кубе 11 июля. Изначально люди выходили протестовать против ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако затем протесты стали носить антиправительственный характер.

Кубинские власти связывают беспорядки напрямую с вмешательством США и возлагают на них значительную ответственность за происходящее. В свою очередь президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон и далее продолжит давление на Кубу. Он осудил действия властей страны по «массовым задержаниям» протестующих и назвал «сфабрикованными» дела, возбуждённые в отношении задержанных.