Гавана, , 01:56 — REGNUM Соединенные Штаты напрямую связаны с организацией протестных акций на Кубе, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес в ходе пресс-конференции.

«Обвиняю правительство США в том, что оно напрямую вовлечено и несет значительную ответственность за события, произошедшие 11 июля», — заявил он.

Родригес добавил, что в уличных беспорядках участвовали лица, получавшие средства и инструкции из-за границы. Он отметил, что эти люди регулярно встречались с представителями США и посещали американские дипломатические учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля на Кубе начались массовые протесты, которые затем переросли в уличные беспорядки. Изначально люди выходили протестовать против ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако затем протесты стали носить антиправительственный характер.

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