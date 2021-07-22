Вашингтон, 22 июля 2021, 22:52 — REGNUM Новые санкции США против Кубы — это только начало, будут новые меры, сообщили 22 июля в пресс-службе Белого дома.
Комментируя новые антикубинские санкции, введённые из-за действий властей Кубы в связи с беспорядками, американский президент Джо Байден заявил:
Он осудил действия властей Кубы по «массовым задержаниям» протестующих и назвал «сфабрикованными» дела, возбуждённые в отношении задержанных.
Американский президент добавил, что власти США намерены отстаивать идеалы свободы и продвигать их, в том числе и на Кубе, причём задействуя «партнёров в регионе» — таких как Организация американских государств.
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