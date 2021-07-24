Киев, , 12:03 — REGNUM Закон о статусе украинского языка как государственного однозначно направлен против русского языка и на его дискриминацию, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лидер оппозиции отметил, что открытое против него дело с обвинениями в государственной измене служит отвлечением внимания от тех проблем, которые действительно актуальны для Украины, в том числе и дискриминации русского языка. Политик констатировал, что в стране полным ходом продолжается насильственная украинизация.

«Конституционный суд подтвердил действие закона о статусе украинского языка, который по-другому и реально можно назвать как закон, направленный против русского языка, на дискриминацию русского языка. Это все делает власть, не понимая то, что ее ждет, и какие будут последствия», — сказал Медведчук.

При этом он пояснил, почему власть идет именно таким путем — «для того, чтобы отвлечь внимание от других проблем, которые она неспособна и не может решить».

ИА REGNUM напоминает, что 16 июля на Украине начали действовать очередные нормы скандального языкового закона, касающиеся культурной сферы и телевидения. Также с этого дня в стране впервые в истории введены языковые экзамены, правда, в первый же день их проведения сломалась специально разработанная для этого система. В стране призвали наказать шесть телеканалов за фильмы на русском языке, а олимпийской сборной Украины «не рекомендовали» говорить в Токио на русском языке.