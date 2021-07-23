Киев, , 18:21 — REGNUM На Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал представителей страны на Олимпиаде во время всех официальных мероприятий использовать украинский язык.

Олимпиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующее заявление чиновника обнародовано 23 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кремень считает, что Украина участвует в нынешней Олимпиаде как страна, в которой идет война — «поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня — это укрепление нашей государственности в мире». По его словам, Олимпиада — не только спортивное мероприятие, но и политический инструмент.

В заявлении отмечается, что накануне поездки сборной на Олимпиаду в Токио Кремень встречался с министром молодежи и спорта, олимпийским чемпионом Вадимом Гутцайтом для обсуждения языкового вопроса.

По словам уполномоченного, «было бы справедливо», чтобы во время брифингов, выступлений, пресс-конференций украинские чемпионы, их тренеры, представители национального олимпийского комитета и официальных делегаций общались только на украинском языке.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов, большая часть из которых является русскоязычными. Президент Зеленский в своём обращении отметил, что верит в то, что спортсмены подарят согражданам «то, что дороже золота, серебра и бронзы — это эмоции от победы, гордость и счастье быть украинцем».