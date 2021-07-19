Киев, , 16:19 — REGNUM На Украине в первый же день работы, 19 июля, сломалась система, в которой чиновника теперь проходят экзамен на знание украинского языка.

Об этом сообщает национальная комиссия по стандартам государственного языка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство отмечает, что в системе произошел «технический сбой». После устранения неполадок участникам сегодняшних экзаменов добавят время для сдачи заданий.

«Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена», — отмечает комиссия, добавляя, что нынешний сбой не повлияет на расписание следующих экзаменационных сессий.

Напомним, согласно новым нормам языкового законодательства, на Украине с 19 июля 2021 года чиновники и претенденты на гражданство впервые в истории страны сдают экзамен по государственному языку.