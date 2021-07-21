Киев, , 14:24 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился в Госкомтелерадио Украины с просьбой наказать шесть телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Мова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В список «нарушителей» вошли телеканалы «Интер», «Украина», ICTV, «Мега», НТН и К1.

Креминь рассказал, что на «Интере» зафиксировали сразу шесть «нарушений» — демонстрировался сериал «Следствие вели», мультфильм «Лисица и заяц», фильмы «Гостья из будущего», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

На телеканале «Украина» выявлено пять подобных «нарушений», на ICTV и «Меге» — по два и на остальных — по одному, отметил он.

Напомним, ранее депутат Госдумы России от фракции «Единая Россия» Константин Затулин заявил, что ущемление прав русских на Украине — следствие распада СССР.

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