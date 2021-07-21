Минск, 21 июля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. «Отношения США и стран Западной Европы — это отношения метрополии и колонии», — заявил 19 июля в интервью телеканалу Sky News Arabia Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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В опубликованной пресс-службой президента Белоруссии печатной версии интервью нет многих скандальных заявлений Лукашенко. Как сообщает «РИА Новости», руководитель постсоветской республики пояснил свою мысль о колониальной зависимости Западной Европы от США на примере скандала вокруг слежения АНБ США за европейскими лидерами в 2012—2014 годах.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пытался позиционировать Белоруссию «центром Европы» и даже «Восточной Швейцарией». Пальму первенства в этом оспаривали национально ориентированные деятели соседней Украины.

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