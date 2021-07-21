Минск, 21 июля 2021, 17:27 — REGNUM Третья мировая война может начаться в результате конфликта «европейцев» с Белоруссией. Об этом 19 июля в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил Александр Лукашенко.
«Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», — поведал Лукашенко.
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Как сообщает «РИА Новости», руководитель постсоветской республики отметил, что под «европейцами» он подразумевает не народы, а «безумных политиков» стран Европы.
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